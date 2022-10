Kas Mercedesel on võimalus noppida hooaja esimene võit? Russell loodab, et saab sellega hakkama

Täna kell 22 algavat võistlust alustab parimalt kohalt Max Verstappen (Red Bull), tema kõrvalt aga Russell, nende selja taga on seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton (Mercedes).

«Olen pettunud, sest tundsin, et meeskond väärib parimat stardikohta. Lõpuks jagatakse punktid pühapäeval ja me läheme võitma. Arvame, et meil on hea võimalus võita, ka Lewise eespool olemine annab meile strateegilisi valikuid,» vahendas Russellit BBC.

Huvitav fakt on, et Mehhiko GP võitis viimati parimalt stardikohalt alustanud sõitja 2016. aastal. Selleks meheks oli siis Hamilton. Eelmisel aastal võitis Mexico Citys kolmandalt kohalt alustanud Verstappen, 2019. aastal neljandana alustanud Hamilton ning 2018. ja 2017. aastal teisena startinud Verstappen.

Russell arvab, et Mercedest aitab asjaolu, et Mexico City ringrada asub 2200 meetri kõrgusel merepinnas – õhk on hõre ja see mõjutab F1 autosid. Mercedes on sel aastal kõige rohkem vaeva näinud auto põrkamisega ning õhutakistuse vähenemine aitab selle vea parandamisele kaasa.