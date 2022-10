Juutuuber näitas UFC legendile koha kätte ja jätkab profikarjääris kaotuseta

25-aastane ameeriklasest YouTube'i staar Paul kukutas 47-aastase brasiillase kaheksandas raundis nokauti, kuid võit määrati talle lõpuks ikkagi punktidega. Phoenixis 14 000 pealtvaataja silme all toimunud matšis jagunesid punktid 77:74, 78:73 ja 78:73 Paulile.

«Tahan tänada Andersoni – ta on inspireerinud mind olema suurepärane. Ilma temata poleks seda matši toimunud. See on sürreaalne hetk, kuid raske töö tasub end ära,» ütles Paul pressikonverentsil.