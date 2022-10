Pidevalt punkte kaotav Liverpool tunnistas kriisi

Liverpool alustas hooaega suurepäraselt, kui mulluse karikavõitjana suudeti augustis superkarikas alistada valitsev meister Manchester City. Pärast seda hakkas kõik aga allamäge liikuma. Tänaseks on Inglismaa kõrgliigas peetud 12 kohtumist ning Liverpool paikneb alles üheksandal kohal. Seejuures on kahel nädalal järjest lahkutud väljakult kaotajana, kusjuures alla on jäädud sellistele meeskondadele nagu Nottingham ja Leeds United. Need tiimid paiknevad liigatabeli kuue viimase seas ning Nottinghami puhul on tegemist koguni punase laternaga.