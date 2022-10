FIFA ähvardab ühe koondise MMilt eemale jätta

Jalgpalli MM-finaalturniiri alguseni Kataris on jäänud kolm nädalat ning Rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) ähvardab, et võib ühe koondise MMilt eemale jätta. Tähelepanu alla on sattunud Tuneesia, sest riigi valitsus sekkub kohaliku jalgpalliliidu siseasjadesse.