Toyota president kinnitas, et Jaapani rallil näeb rajal nende uut ralliautot

«See on üsna raske lõik nii kruusal kui asfaldil ning seal on võimalus näha sõitmas legendaarset sõitjat,» ütles Toyoda. Kankkunen tegi show-esinemise ka Belgia MM-etapil, kui demonstreeris Toyota vesinikkütust kasutanud ralliautot. Jaapanis esitleb sama masinat seekord neljakordne maailmameister Tommi Mäkinen.

Soome meedia on varem kirjutanud, et Toyota on Jyväskyläs salaja arendanud Rally2-autot, et pakkuda järgmisel aastal konkurentsi WRC-klassis, kus praegu on teistest peajagu üle Škoda Fabia Rally2-auto.