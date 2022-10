Messi ja Ronaldo on lähedal lepingule Beckhami klubiga

Messi on kuni suveni lepinguliselt seotud Pariisi Saint-Germainiga. Pärast seda saab 35-aastasest mängijast vabaagent. The Athleticu andmetel on Messi allkirjale kõige lähemal Beckhami klubi Inter.

Inter on lähenenud ka Manchester Unitedile ning andnud mõista, et võivad Ronaldo enda palgalehele võtta, kuid nad pole nõus maksma üleminekutasu, kirjutas Mirror. USA klubi on väidetavalt valmis Ronaldole maksma aastas röögatud 35 miljonit eurot.

Arutelud Messi ja Miami esindajate vahel on väidetavalt kestnud juba mitu aastat ning klubil on olnud mitmeid kohtumisi mängija isa Jorgega. Väidetavalt on Messil Miamissse juba soetatud atraktiivse asukohaga kinnisvara.

Tundub, et Miami Inter tahab Euroopast Ameerikasse meelitada kaks suurt kala, kuid see ei saa kindlasti olema lihtne ülesanne. Messi pikaajaline koduklubi Barcelona on samuti näidanud üles huvi oma talisman tagasi saada. Ka Ronaldot on seostatud naasmisega kasvatajaklubi Lissaboni Sportingu ridadesse.