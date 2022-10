Valitsev maailmameister peab MMil mängima võtmemängijata

Suvel Manchester Unitedist lahkunud Pogba pole tänavu jalgpallimurule astunudki. Ta on endiselt kimpus jalavigastustega, mis pole lubanud tal Torino Juventuse eest väljakule tulla.

Prantsusmaa tähtmängija agent kinnitas väljaandele AFP, et Pogba sel korral MMile kindlasti ei sõida. See on suur tagasilöök Prantsusmaa koondisele, sest Pogba oli 2018. aastal MM-tiitli võitnud koondise võtmemängija. Tema lõi 4:2 tulemusega lõppenud finaalmängus Horvaatia vastu võiduvärava.