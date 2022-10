NÄDAL PIIRI TAGA ⟩ Täht säras Brasiilias võimsa etteastega

Itaalia naiste esiliiga A-grupis sai Kadi ja Liis Kullerkannu koduklubi Cremona Esperia 3:1 (25-23, 25-17, 25-22) võidu Offanengo naiskonna üle. Kadi panustas 13 ja Liis 8 punkti. Kristiine Miilen ja Olbia Hermaea olid samuti edukad, kui 3:0 (25-16, 25-23, 25-19) oldi üle Club Italia naiskonnast. Miilen panustas võitu 10 punkti. Tabelis on Cremona 6 punktiga esimene ja Olbia 6 punktiga teine. B-grupis sai Eliise Hollase tööandja San´t Elia 0:3 (22-25, 24-26, 16-25) kaotuse Romalt, Hollaselt 9 punkti. Samasse gruppi kuuluva Silvia Pertensi koduklubi Akademia Messina pidi tunnistama Soverato 3:2 (25-19, 22-25, 26-28, 25-12, 15-10) üleolekut, Pertens panustas oma naiskonna resultatiivseimana 18 punkti. Tabelis on San´t Elia 1 punktiga 10., Messina naiskond samuti 1 punktiga 9.

Belgia meistriliigas läksid omavahel vastamisi Renet Vankeri ja Henri Treiali tööandja Maaseiki Greenyard ning Alex Saaremaa koduklubi Aalsti Lindemans. 3:1 (25/19 23/25 25/19 27/25) võidu võttis Maaseik. Treial tõi võitjatele 6 punkti (+6), Vanker panustas lisaks mängu juhtimisele ka 2 punkti (+2). Saaremaa arvele jäi osalise mänguajaga 1 punkt (-1). Märt Tammearu ja Roeselare Knack said 3:0 (25:23, 25:18, 25:19) jagu Menenist, Tammearult 9 punkti (+4). Tabelis on Roselare 8 punktiga esimene ja Maaseik samuti 8 punktiga kohe nende seljataga. Aalst asub 3 punktiga viiendal real.

Renee Teppan ja MKS Bedzin said Poola esiliigas kirja 3:2 (26:24, 23:25, 25:27, 25:17, 20:18) võidu Nowa Soli Astra vastu. Teppani arvele jäi 16 punkti (+7). Tabelis on eestlase tööandja 18 punktiga liidrikohal. Poola meistriliigas said Timo Tammemaa ja Cerrad Enea Czarni Radom aga 0:3 (21:25, 20:25, 16:25) kaotuse Resovialt. Tammemaa ei mänginud. Tabelis ollakse 6 punktiga 12. positsioonil.