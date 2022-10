Venemaaga kohtuma pidanud Euroopa koondis loobus kriitika tõttu mängust agressorriigiga

Kuigi esialgu näis, et see kohtumine Peterburis saabki teoks, siis mängust loobusid peagi Bosnia ja Hertsegoviina kapten Edin Dzeko ja tähtmängja Miralem Pjanic. Suure surve alla jäänud Bosnia jalgpalliliit teatas peagi järgmist: «President Civo Zeljkovic andis teada, et Venemaaga peetav sõpruskohtumine on teadmata ajaks edasi lükatud.»