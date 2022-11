Raske ajukahjustuse saanud malelegend toodi koomast välja

Venemaa meedia teatel on Karpov koomasse langenud, ent temaga juhtunu kohta on palju küsimärke. Väljaande Championat teatel leiti malelegend möödunud nädalal riigiduuma lähedal asunud maja kõrvalt teadvusetus olekus. Ta toimetati viivitamatult haiglasse, kus tal diagnoositi raske ajukahjustus, reieluumurd ja alkoholijoove.

Malelegendi naine Natalja Bulanova rääkis nüüd portaalile Championat, mis tema abikaasaga täpsemalt juhtus. Tema sõnul Karpov lihtsalt kukkus ja lõi pea ära, mille peale suunduti kohe erakorralise meditsiini osakonda. Nüüdseks on juba malelegndi seisund parem.

«Ta on teadvusel, temaga ei ole midagi viga. Nad jälgivad teda kolm päeva ja see on kõik, ma arvan, ma loodan,» sõnas Bulanova.