Kodakondsust vahetanud Venemaa suusataja saab tapmisähvardusi

Oktoobris kirjutas Venemaa portaal Championat.com, et Gontar on loobunud Venemaa kodakondsusest ning võttis hoopis Ukraina kodakondsuse. Esimene pool vastab tõele, kuid teine mitte.

«Ma ei ole enam Venemaa kodanik, aga et minust on saanud Ukraina kodanik, on täielik vale ja provokatsioon,» tunnistas Gontar Dagbladetile antud intervjuus. «Venemaa meedia üritab luua minust pildi ja mind pettuses süüdistada. Seetõttu saan ma venelastelt koledaid ähvardusi.»