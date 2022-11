Rootsi suusatäht kritiseeris teravalt Putini propagandat levitavat olümpiavõitjat

Pekingis teatesõidus kulla võitnud Stepanova on spordimaailmas Vladimir Putini režiimi üks valjuhäälsemaid toetajaid ning on kritiseerinud rahvusvahelist suusaliitu (FIS), sest venelasi tuleval hooajal taas FISi egiidi all toimuvatele võistlustele ei lasta.

Nüüd võttis tema vastu teravalt sõna Svahn. «Tihti on nii, et see, kes teab enda arust teistest palju rohkemat, teab tegelikult palju vähem kui teised. Mida kindlam sa eneses oled, seda vähem sa asju tead,» ütles Svahn Expressenile antud intervjuus.

Stepanova sõnas läinud nädalal SVT-le, et Rootsi peaks aktsepteerima Venemaad oma praegusel kujul ja sportlastel ei tohiks takistada võistlustel osalemist. Svahn temaga ei nõustu.