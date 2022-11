Suninen avaldas tulevaseks hooajaks oma unelmate töö

Suninen on teinud tänavu tööd, et arendada edasi Hyundai i20 N Rally2-autot ning näidanud hooaja peale suurepärast kiirust. Tõsi, nii mõnigi hea tulemus on kaduma läinud, kuid Kataloonias ei vääratanud enam miski tema võitu.

«Ma arvan, et oleme autot palju arendanud. Minu jaoks oli see tänavuse hooaja eesmärk ja ma ütleks, et oleme selles suhtes õnnestunud,» ütles soomlane WRC sarja kodulehele.

«Kunagi varem pole olnud aastat, kus me oleks autole nii palju uusi juppe arendanud. Sõitjana on alati tore testida uusi juppe, teades, et need teevad head tööd ja arendavad autot,» jätkas ta.

Suninen lõpetab hooaja järgmisel nädalavahetusel Jaapanis ning tunnistas WRC-sarja ametlikule häälekandjale, et tema tuleviku suhtes pole midagi kindlat, kuid ta ise tahaks väga Rally1-auto rooli järgmisel hooajal pääseda. Samas võiks ta lihtsalt jätkata ka praeguses rollis.

«Mulle meeldib selle autoga töötamine, sest naudin väljakutset, mida selle arendamine sõitjalt nõuab. WRC2-arvestuse tase on päris tugev, sest siin on paar endist WRC-sõitjat, kes võiks olla WRCs, kuid ei leidnud endale kohta,» ütles ta.