INTERVJUU ⟩ Eesti parim suusahüppaja läheb hooajale vastu lootusrikkalt

Esmakordselt MK-sarja ajaloos toimub võistlus jäärajalt hüpates ja plastikule (kunstkate nagu suviti) maandudes, seisab Team Aigro pressiteates.

Artti, algab kolmas hooaeg soomlastega. Kuidas hindad tänavust ettevalmistusperioodi, on see möödunud plaanipäraselt ?

Minule samuti kolmas täis hooaeg tulemas MK-sarjas. Suures plaanis on kõik läinud nii nagu suve hakul planeerisime. Meeskond on mõne lisandusega sama, mina tunnen neid ja nemad mind. See kooslus töötab ja ma usun, et talv annab sellele kinnitust.

Eks ikka esimesel aastal oli kõik uus ja tegin siis ka suure arengu läbi. Eelmine hooaeg oli raske. Ebastabiilsus lõi välja. Kohati suutsin teha häid hüppeid aga pigem jäid need hooaja lõpu poole. Samas andis see usku ja lootust, et kui püsin tervena, siis on kõik võimalik. Sealt tuli ka soov nendega jätkata.

Minu esimesel aastal olin koondises parim hüppaja. Eelmisel hooajal tegi Eetu Nousiainen mõned väga ilusad võistlused näiteks ja Antti Aalto säras olümpial. Selle suve võistlustel olime võrdsemad. Eks vaatame, mis talv toob. Aga jah, olen püsinud terve, vigastused ei ole kimbutanud, koos treeneriga oleme leidnud minule sobiva ja tundub, et töötava plaani.

Suvistelt võistlustelt tulid mõned päris tublid. Kuidas neid hindad? Varasemalt sa Suve GP-etappidel punktidele polnud jõudnud.