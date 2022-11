Suusatajad alustavad teekonda ülejärgmise olümpia medali nimel. Rehemaa: mina usun sellesse!

Kui varasematel aastatel on staažikamatel suusatajatel olnud varasemate teenete eest väike avanss all, siis tänavu on kõik mehed – naistest räägime lisaloos – võrdsed. Need, kes Rukale sõidavad, pannakse sportliku printsiibi alusel paika esimese lume laagris Olosel, kuhu sellel nädalal siirdutakse.