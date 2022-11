MEISTRITE LIIGA ⟩ Tottenham pääses ehmatusega, Atleticot tabas krahh

Standings provided by Sofascore

Viimase vooru olid selged mõlemad edasipääsejad, kuid lõppkohad veel lahtised. Suurim üllatus on kindlasti, et Madridi Atletico jäi viimaseks ehk ei saa jätkata isegi Euroopa liigas. Mullu veerandfinaali jõudnud tiimile piisanuks Porto vastu ka viigist.

Samal ajal peetud matšis leppis Leverkuseni Bayer kodus 0:0 viiki Bruggega. See oli sakslastele piisav, et kindlustada kolmas, Euroopa liiga play-off'i viiv koht. Belgia klubile tähendas see Porto järel teisena lõpetamist.