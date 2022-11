Tennisetäht noorele ässale: lõpeta väljakul beebi kombel käitumine

«Minu nõu sulle on, et sa lõpetaksid väljakul beebi kombel käitumise,» ütles šveitslane, kellele oli vastukarva Rune komme ennast karjumisega üles kütta.

See pole esimene kord, kui Rune on sattunud tähelepanu alla. Näiteks Prantsuse lahtistel väitis ta, et norrakas Casper Ruud oli pärast kohtumist riietusruumis talle näkku karjunud, kuid Ruudi enda sõnul oli see vale.