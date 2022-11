Eesti mullune parim meessuusataja otsib olümpiavõitja jälgedes teed tippu

Oma asja on Jõesuu külast pärit 29-aastane suusahunt, kes oli mullu ka meie meestest parim, ajanud juba viimased kuus aastat. Kuna Mati Alaveri veetud Team Haanjas teda päris omaks ei võetud, kolis ta 2017. aastal USAsse, liitudes Colorado ülikooli suusatiimiga. Seal tekkisid tal omakorda tutvused, mis võimaldasid 2020. aastal siirduda Norrasse ning liituda Oslos paikneva Hemingi suusaklubiga.

Sealsest süsteemist rääkis Alev ülivõrdes juba pärast poolt aastat ning praeguseks on ta norralaste filosoofiasse vaat et ülepeakaela ära armunud. Miks? Sest see võimaldab tal oma keha täielikult tunnetada ning seejärel tunnetusele veel ka teaduspõhist kinnitust saada.