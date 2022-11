Pöörasele kulutamisele pidurit tõmbav NBA võib endale hoopis karuteene teha

Sel hooajal teenib kõige suuremat palka valitseva meistri Golden State Warriorsi tähtmängija Stephen Curry. Läbi aegade parimaks viskajaks peetav tagamängija pistab sel hooajal taskusse veidi enam kui 48 miljonit dollarit. Kuigi tegu on ajaloo suurima palganumbriga, siis NBA-d see ei häiri. Liigat huvitab hoopis summad, mida on klubid kulutavad kogu meeskonna peale ja sihikule on võetud just Warriors.