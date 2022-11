Saksamaa jalgpallitäht avalikustas karmi tõe: mul diagnoositi nahavähk, mis nõudis kolme operatsiooni

«Meil mõlemal on väga isiklik suhe nahahaigustega. Angeliquel on probleeme pigmendilaikudega ning minul nahavähiga näos. Olen pidanud seetõttu kolmel operatsioonil käima,» teatas sakslane pressiteates.

«Pean alati tähelepanelikult tegutsema, kui viibin päikese käes. Enam ei tohi mingeid kompromisse teha, kuna päikesekaitse on minu jaoks väga oluline. Ma teen pidevalt trenni välistingimustes ning vabal ajal meeldib mulle looduses jalutada.»

Alates oktoobri algusest on Neuer pidanud vigastuspausil olema. Talle teeb liiga õlaprobleem, mis pani muretsema ka Saksamaa koondise poolehoidjad. Fännid kartsid, et nende esikinnas jääb Kataris toimuvalt MMilt kõrvale, ent Bayerni peatreener Julian Nagelsmann rahustas neid. Tippklubi loots kinnitas, et Neuer naaseb nädalavahetusel vigastuspausilt.