FOTO ⟩ Kas Soome rallisõitja ongi Hyundaiga käed löönud?

Seda, et Suninen hakkab Hyundai Rally1-masinaga järgmisel aastal kihutama mainis ka soomlase mänedžer Timo Jouhki. «Hyundail on vaja üht või kaht sõitjat, kes suudaks kõige kõrgemal tasemel hakkama saada. Hetkel on meeskonnas ainult Thierry Neuville ning suure tõenäosusega jätkab ka Dani Sordo. Nõnda on vaba üks täiskoht ja üks osaline tööots. Kui vaadata ralliturul olevaid sõitjaid, siis oleks ime, kui Suninenile lepingut ei pakutaks ja ta seal ei sõidaks. Osalise koormusega sõitmine oleks talle kõige parem,» lausus Jouhki Ilta-Sanomatile.