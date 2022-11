M-Spordi pealik pani Tänaku võimaliku liitumise teemal mängima vana plaadi

Tänak kinnitas teadaandes, et tegu on tema isikliku otsusega ning ta vajab uut väljakutset. 2019. aasta maailmameistrit on paari pandud nii M-Spordi kui ka Toyotaga. Kui viimase tiimipealik Jari-Matti Latvala eestlast tiimis pigem ei näeks ning jätaks samaks tänavu kaks MM-tiitlit toonud sõitjate koosseisu, siis M-Sport võtaks meie mehe tagasi küll. Ainult raha selleks ei paista olevat.

«Reaalselt hinnates on ta suhteliselt kallis valik. Oleks kindlasti tore, kui ta meie tiimiga liituks, aga seda ellu viia on keeruline,» sõnas Millener Rallit.fi-le antud intervjuus.

Hyundai ja Toyota puhul on tegu tehasetiimidega, millel on taga suur rahaline tugi. M-Sport saab küll Fordilt tuge, kuid sellest hoolimata on tegu eratiimiga, mille eelarve on tunduvalt väiksem.