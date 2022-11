M-Spordi boss lükkas kuulujutud ümber

Eile andis M-Sport teada, et võtab Fourmaux maha Jaapani ralli osalejate nimekirjast ja seejärel hakati ralliringkondades kohe spekuleerima, mida võiks see tähendada noormehe tuleviku jaoks. Lisaks Jaapanile oli rallisõitjat sama saatus tabanud juba ka Kreekas ja Uus-Meremaal.

«See on puhtalt eelarveline asi. Ausalt öeldes pole rohkem selle kohta midagi öelda. On hooaja lõpp ja eelarvega on kitsas nagu alati,» ütles Wilson Dirtfishile antud intervjuus.