MM-ralli kui suurepärane investeering: turistid tõid Soome üle 17 miljoni euro

🇫🇮 Secto Rally Finlandille vahvat luvut: 230 000 katsojaelämystä ja 17,5 miljoonaa euroa Jyvässeudulle.



🇬🇧 Strong numbers for Secto Rally Finland: 230 000 spectator experiences and the immediate tourism income was 17.5 million euros.



News in Finnish: https://t.co/cEw86l6uvv pic.twitter.com/sMPrtXj9Uh