Tenniseekspert Wilander Halepi dopinguskandaalist: Ma ei usu iial, et ta midagi tahtlikult teeks

«Mul on Simonast väga kahju,» sõnas endine tippmängija ja praegu Eurospordi tenniseeksperdina töötav Mats Wilander. «Ma ei väida, et ma tunnen teda, aga ma olen Simonat vaadanud mängimas palju aastaid ning teinud temaga rohkelt intervjuusid. Ma ütleksin, et kõik need mängijad, kellega ma olen kokku puutunud, siis tema on üks nendest, kelle puhul ma ei usu iial, et ta midagi tahtlikult teeks.»

58-aastane Wilander loodab, et tegemist on eksituse või veaga. «Ma arvan, et see on mingi eksitus, Simona on suurepärane sportlane ja inimene. Ma loodan, et ta suudab enda nime puhtaks pesta, sest ma eeldan, et ta on süütu. Tuuril osalevad tippmängijad on piisavalt professionaalsed, et teada, mida on okei võtta ja mida ei ole,» lisas ta.