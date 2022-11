Põrinasõbrad saavad Tänaku aidata tänavuse aasta parimaks rallisõitjaks

Tänak kandideerib mõistagi parima rallisõitja kategoorias, kus tema oponentideks on tänavune maailmameister Kalle Rovanperä, tiimikaaslane Thierry Neuville ning vanameister Sebastien Loeb.

Saarlase tutvustustekst Autospordi kodulehel kulgeb järgnevalt: «Rovanperä lähim konkurent ja seda tänu võitudele Sardiinias, Soomes ja Belgias. Ent minimaalne punktisaak hooaja kahelt esimeselt võidukihutamiselt tähendasid, et Tänaku tiitlijaht polnud tänavu kordagi tõeline. Tema rahulolematus Hyundaiga on ilmne, kuid sellest hoolimata on Tänak kõiki teisi MM-sarjas edestamas ning tegemas karjääri paremuselt teist hooaega, seda siis 2019. aasta MM-tiitli järel.»