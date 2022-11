Neljakordse olümpiavõitja avameelne autobiograafia: suitsetasin noorena kanepit

Kui šveitslase triumfid – neli olümpiakulda, üks MM-kuld ja kaks MM-hõbedat ning neli MK-sarja üldvõitu – on teada pea kõikidele spordisõpradele, siis Cologna nooruspõlvega on lugu sootuks teine.

See muutub mõistagi pärast raamatu lugemist, sest seal tunnistab suusaäss ausalt, et enne armastatud ala juurde jõudmist tõmbasid teda kõikvõimalikud elupahed.

See ei tähendanud siiski, et ta edaspidigi munga elu elas. Kui sõbrad ikkagi pidu pidasid, läks välja ka Cologna. Lihtsalt tänu spordile oskas ta piiri pidada. Sama kehtivat ka toidulaua taga.

Ühtlasi räägib Cologna raamatus seksist. Kui üldiselt ringleb arusaam, et võistluseelne seksuaalvahekord pärsib meeste hilisemat sooritust, siis tema seda meelt pole. «Seks ei muuda sooritust halvemaks ega paranda seda. See viib lihtsalt keskendumise mujale, mistõttu on fookuse hoidmiseks kasulikum, kui partnerid võistluspaikades ei viibi.»