MMi nimekirjast välja jäänud pallur loodab Katari sõita hoopis teise riigi koondisega

Esmalt taustast. El Ghazi on Hollandi koondist esindanud kahel puhul, kuid need kohtumised jäävad mõlemad ammusesse, 2015. aastasse. Tegelikult kuulus ta hollandlaste eelnimekirja ka 2020. aasta EMi eel, kuid jäi lõplikust valikust toona ikkagi välja.

Kuna viimased kaks hooaega Inglismaal tema jaoks kõige paremini ei õnnestunud, naaseski mängumees kodumaale, et seeläbi koondise peatreenerile Louis van Gaalile paremini silma jääda.

Pärast mõru pilli alla neelamist otsustas 27-aastane ääreründaja kasutada oma tagavara varianti ning asus uurima võimalust vutikodakondsust vahetada. Kuigi El Ghazi on sündinud Hollandis, on tema vanemad marokolased, mis võimaldaks ka temal Musta Mandri koondise eest väljakule joosta.

Nädalavahetusel kinnitaski mängumees Eindhovens Dagbladile, et on Maroko alaliidule oma soovist juba teada andnud ning kogu vajaminev paberimajandus on samuti töös.