Venelased hauvad plaani CASi otsuste tühistamiseks. Suusapealik Välbe peab seda aga halvaks ideeks

Venemaa suusaliidu president Jelena Välbe ei pea seda aga kuigi arukaks lükkeks. «Mina ei leia, et see oleks hea idee ja samm õiges suunas. Meiegi pöördume päris sagedasti CASi poole ning miks me siis ei peaks tunnustama nende otsuseid Venemaa pinnal. Ma tõesti ei mõista seda. Ma loodan, et juristid mõtlevad selle hoolsalt läbi, enne kui mingid ettepanekud päriselt teele pannakse,» sõnas ta Match TV-le.