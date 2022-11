Barcelona ja Hispaania jalgpallilegend tõmbab poole hooaja pealt karjäärile joone alla

«Sarnaselt paljudele teist tulen ka mina jalgpalliperest ja olen alati olnud Barcelona fänn. Ma ei tahtnud sealjuures saada jalgpalluriks, ma tahtsin mängida lihtsalt Barcelona eest. Hiljuti olen palju mõelnud selle peale, kui olin noorem. Sellele, mida Gerard oleks teinud, kui öelnuks talle, et kõik tema unistused täituvad: see, et sa mängiksid Barcelona eest ja tuleksid nii Euroopa kui ka maailmameistriks.

«Jalgpall on andnud mulle kõik. Barcelona on andnud mulle kõik. Fännid on andnud mulle kõik. Nüüdseks on kõik mu unistused täitunud ja on tulnud aeg see teekond lõpetada. Olen alati öelnud, et pärast Barcelonat ei tule ühtegi teist meeskonda. Nii ka jääb, sest laupäevane kohtumine saab olema minu viimane Camp Noul,» viitas 35-aastane keskkaitsja Hispaania kõrgliigas kohtumisele Almeriaga.