VIDEO ⟩ Kotsar ja Raieste aitasid Baskonial rekordi püstitada

110 punkti vs. Bologna Virtus (hooaeg 2002-2003)

112 punkti vs. Permi Ural Great (hooaeg 2001–2002)

113 punkti vs. Kaunase Žalgiris (hooaeg 2002-2003)

114 punkti vs. Oostende Filou (hooaeg 2001-2002)

116 punkti vs. Maccabi (hooaeg 2022-2023)

Kusjuures Euroliiga läbiaegade punktirekord ühes mängus on 123, millega on hakkama saanud just Maccabi (2004-05 hooajal Pesaro vastu). Kolm aastat hiljem kordas seda saavutust Panathinaikos (2007-08 hooajal 123 punkti Roanne Chorale vastu).