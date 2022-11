Hyundai pealik loodab, et tiim püstitab Jaapanis võitude rekordi

Hyundai rallimeeskonna tiimijuhi asetäitja Julien Moncet tunnistas, et esimene hooaeg Rally1-autoga on kulgenud nende jaoks raskelt, kuid aasta teine pool on pakkunud positiivsemaid emotsioone. Eesmärk on järgmisel nädalal Jaapani MM-etapil võidelda võidu eest.