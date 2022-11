Neymari poliitilised sõnavõtud tekitavad enne MMi pingeid

Valimiskampaania ajal võtsid Bolsonaro kaitseks sõna mitmed jalgpallurid, teiste seas ka Neymar. Ta lubas pühendada oma esimese värava algaval MM-finaalturniiril just Bolsonarole.

Seda kritiseeris endine jalgpallitäht Juninho, kes oli Lula toetaja. «Tunnen end halvasti, kui näen Brasiilia jalgpallureid parempoolseid «fašiste» toetamas. Me ise oleme tulnud altpoolt ja jõudnud tippu. Kuidas me saame nüüd olla teiste poolt?» küsis pettunud Juninho.

Hispaania ajalehe Sport andmetel rikkus Neymar Bolsonaro toetamisega Brasiilia koondise kirjutamata reeglit. Väidetavalt on mängijad kokku leppinud, et ei võta presidendivalimistel pooli, et vältida lisapingeid niigi poliitiliselt laetud Brasiilias.