Sparta spordiklubi: Nabi ja Keres on esitanud valeväiteid

«Tallinna Ülikooli spordibioloogia professor ning Eesti antidopingu ja spordieetika sihtasutuse nõukogu liige Kristjan Port kinnitas Delfis üheselt: et aine oleks mingi seadme või higi kaudu tekkinud, see sai ümber lükatud,» ütles Kajari pressiteate vahendusel. «Enesekaitse eesmärgil väljendatud mõtete ebatõesust on Heiki Nabi mulle kui spordiklubi esindajale üheselt tunnistanud ning teinud seda ka avalikult.»