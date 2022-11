Soomlasest F1 etapivõitja plaanib järgmisel aastal osaleda rallimeistrivõistlustel

Aastaid Abu Dhabis elanud Kovalainen kolib tagasi sünniriiki. Üheks põhjuseks on tema põhitöö Viaplay F1 otseülekannete eksperdina, kuid lisaks tahab ta osaleda Soome ralli meistrisarjas.

«Läbirääkimised on veel käimas, kuid loodan, et juba varsti saan teile midagi järgmise aasta plaanidest rääkida,» ütles Kovalainen Iltalehtile.

Sel nädalal võttis ta ette teekonna Jaapanisse, et osaleda elu esimesel MM-rallil. WRC2 klassis Škoda Fabia Rally2-autoga startival Kovalainenil on Jaapani asfaldirallidelt palju kogemusi ning kuigi ta ei arva et konkureeriks MM-etapil võidu nimel, siis tahab ta kõrgete kohtade jagamises kaasa rääkida.