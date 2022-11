Antisemiitlike vaadetega filmi reklaaminud NBA täht saadeti palgata puhkusele

Irving postitas sotsiaalmeediasse lingi dokumentaalfilmist «Hebrews to Negroes - Wake Up Black America». 2018. aastal ilmunud linateost on kritiseeritud tugevate antisemiitlike vaadete poolest. Brooklyn Nets püüdis mängukeeldu vältida, ent Irving ei kasutanud võimalust eitada oma antisemitismi.