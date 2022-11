FIFA saatis MMile sõitvatele koondistele šokeeriva teate

Sellega andis FIFA mõista, et jalgpallurid peaksid jätma enda teada kõik arvamused, mis on seotud inimõigustega Kataris ja ja näiteks homoseksuaalsusega, mis on islamiriigis keelatud. Teatavasti on laekunud informatsiooni, et Kataris surid mitmed välistöölised, kes aitasid MMiks ehitada vajaliku taristut.