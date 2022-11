Latvala jäi Lappi Hyundaisse siirdumist kommenteerides napisõnaliseks

Portaali väitel pidanuks tänavu Toyotas sõitnud Lappi esialgu lendama sel nädalal Jaapanisse, kus toimub ka tänavuse hooaja viimane etapp. Kuigi soomlane seal ei võistle – Toyota kolmandat autot juhib Sebastien Ogier – tutvunuks ta tulevikku silmas pidades sealsete katsetega. Selle asemel jäi Lappi hoopis Soome paigale, et saada Hyundaiga paika detailid, täitmaks Ott Tänakust vabaks jääv koht.

Latvala lisas, et Toyota sõitjate koosseis peaks paika saama novembrikuu jooksul. Kusjuures Latvala pole see mees, kes need otsused langetaks, vaid seda tehakse Toyota peakontoris.