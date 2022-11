Latvala vihjas saladusele, mida rallifännid juba aimasid

Nimelt kirjutas DirtFish, et Hyundai on Tänaku asemel palkamas Esapekka Lappit, kes jagas tänavu Toyotas autot Sebastien Ogier’ga. Kui DirtFish niimoodi juba kirjutab, siis üldiselt nii ka läheb.

Lisaks on küsimärk Tänaku kohal. Latvala on küll vihjanud, et ta ei tahaks eestlast enda tiimi, kuid samas on ka tunnistanud, et see pole tema otsustada. Nii tähtsaid otsuseid tehakse temast kõrgemal.