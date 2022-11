Meeste karikavõistlustel selguvad finaalturniirile pääsejad

Esiliigas palliv Põlva Arcwood on HC Tallinna alistamisega novembri lõpus toimuvale Final-Four´ile juba koha taganud.

Mistral ja Viljandil on pidada veel kaks kohtumist

Eelmisel hooajal karikavõistluste finaalis Servitile alla jäänud mulkidel on selja taga väga tihe mängude seeria, kui on mängitud nii meistriliigas, Balti liigas, kui ka eurosarjas.

Võistkonnad on sel hooajal korra omavahel vastamisi läinud, kui Arukülas toimunud kohtumises jäi Mistra 25:24 peale. «Viljandiga mängud on alati põnevad ja tasavägised. Loomulikult on meie eesmärk sellest paarist finaalturniirile edeneda, kuid ega midagi lihtsat ees ei oota,» analüüsis Mistra treener Jüri Lepp lühidalt eesootavaid matše.