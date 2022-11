VIDEO ⟩ MotoGP mootorratas süttis põlema, kuid sõitja elas karmi kukkumise üle

Bezzecchi tõusis pärast esimest ehmatust püsti, vaatas kuidas tema Ducati tuleroaks muutuks ning kiirustas siis tagasi boksi, et istuda varutsiklile.

Sessioon peatati punaste lippudega, kuid jätkus mõne minuti pärast. Bezzecchi suutis samal treeningul veel korra kukkuda, kuid see polnud niivõrd pilkupüüdev ja mootorrattas tuld ei võtnud.

Bezzecchi liitus MotoGP klassiga alles sel hooajal ning on enne viimast etappi kindlustanud esikoha uustulnukate arvestuses. Punktitabelis on ta 14. kohal, juhib teine itaallane Francesco Bagnaia (Ducati), kel on võimalus tänavu võita esimene MM-tiitel.