Olümpiavõitja oli kehamuutusest üllatunud: uskumatu, mul on rinnad!

Pellegrini ütles Itaalia moeajakirjale Grazia, et ootas pärast tippspordist taandumist kehas muutusi, kuid mõni asi tuli talle üllatusena.

«Ma kartsin ainevahetust, kuidas mu keha sellega kohaneb. Mingil hetkel läksid rinnad ümaramaks ja see jahmatas mind. Ütlesin endale, et uskumatu, mul on rinnad!» pajatas 34-aasatane itaallanna.

Pellegrini sõnul on tema kehakaal jäänud samaks, kuigi füüsiline aktiivsus on oluliselt vähenenud. Kunagi tippvormis olnud lihased on ajaga muutunud pehmemaks.

«Üks asi on treenida iga päev, käia kolm korda jõusaalis ja kümme korda nädalas vees. Teine asi on teha seda kaks või kolm korda nädalas või millal iganes tuju on. Kui lõpetasin kätega vees kühveldamise, märkasin muutusi kolme kuu möödudes. Ja see üllatas mind,» lisas Pellegrini.