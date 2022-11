VIDEO ⟩ Võimalik vaid Vegases: F1-auto tiirutas mööda kasiinot ringi

«F1 võitis oma viimase trikiga Las Vegases aasta parima reklaami auhinna. Red Bulli värvides F1-auto sõitis neljapäeva õhtul läbi Wynni kasiino. Kui see ei ole kõrbeoaasi ekstravagantsuse täiuslik peegeldus, siis pole seda miski,» kirjutas Vegas Slots Online’i veebileht.

Järgmise aasta 18. novembril toimub Las Vegas Grand Prix, mis sõidetakse 6 kilomeetrisel ringil ning on hooaja eelviimaseks etapiks. Piletimüük on juba alanud, odavamad maksavad 500 dollarit, kuid kallimad pääsmed on saadaval 10 000 dollari eest.