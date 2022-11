Eesti-Läti liigast läksid koondisepausile võidukalt vastu Viimsi, Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool

Viimsi on viie võidu ja kolme kaotusega punktitabelis viies, ettepoole jäävad vaid ainsana täiseduga jätkav Ukraina klubi Prometei, lisaks Ventspils, Liepaja, ja Riia VEF.

Troy Barnies viskas Pärnu parimana 14 punkti, Robert Valge ja Mihkel Kirves lisasid 13 ja Sverre Aav 11 punkti. Pärnu on kolme võidu ja sama paljude kaotustega 11. kohal.

Tartu Ülikoolil ei tekkinud probleem BC Tarvasega, Lääne-Virumaa klubi alistati 98:76 (25:19, 32:22, 23:19, 18:16). Andrii Voinalovõtš Tartu eest viskas 24 punkti ja võttis seitse lauapalli. Märt Rosenthalil jäi napilt puudu kolmikduublist. Ta viskas 16 punkti, andis üheksa resultatiivset söötu ja noppis sama palju lauapalle. Tarvase parimana jäi Jan Razdevseki arvele 15 punkti. Tartu on paremuselt teine Eesti klubi ning on viie võidu ja kolme kaotusega kuues.

Kalev/Cramo alistas võõrsil Rapla Avis Utilitase 79:67 (20:6, 20:21, 20:23, 19:19). Rapla jäi enne poolajapausi 13 punktiga maha, suutis seda küll maha lihvida, kui pealinnaklubi hoidis mängu oma kontrolli all.

Kalev/Cramo on kolme võidu ja kahe kaotusega punktitabelis kaheksas. Rapla on pidanud rohkem mänge, neil on neli võitu ja kolm kaotust ning hoitakse üheksandat kohta.