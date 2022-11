WRC-klassi pikalt tagasi igatsenud sõitja jääb ilmselt pika ninaga

DirtFishi portaal kirjutab, et Mikkelsen võimaluse tagasi WRC-sse tulla rikkus Esapekka Lappi, kes on väidetavalt Hyundaiga lepingu sõlminud. Enne seda pakkusid paljud, et just Mikkelsenist saab Tänaku asendaja.

Mikkelsen on karjääri jooksul teinud 125 MM-starti, neist 80 protsenti WRC-klassis. Volkswagen Polo WRC-autoga tegi ta kaasa 105 MM-etappi, millest kolm võitis. «Tunnen, et olen valmis naasma [WRC-klassi]. Viimati, kui ma Hyundaiga WRC-s sõitsin, ei olnud see edukas periood. See oli põhimõtteliselt ainuke kord mu karjääri jooksul, kui ma sõitmisega jänni jäi,» ütles Mikkelsen.

Andreas Mikkelsen. Foto: Sille Annuk/Tartu Postimees/Scanpix

Hyundai ridades sõitis ta kaks hooaega 2018-2019, ta pääses MM-etappidel poodiumile kolm korda. «Kui vaadata minu sõitmisi Volkswageni, Škoda, Citroëniga, siis olime alati väga-väga kiired. Loodan, et saan veel ühe võimaluse,» oli Mikkelsen optimistlik. Ametlikult pole välja kuulutatud, et Hyundai meeskond on 2023. aastaks mehitatud.

«Kaks aastat WRC2s on hoidnud mind teravana ja kõik Pirelli rehvitestid WRC-autoga on hoidnud mind vormis [tippklassis]. Minu jaoks pole probleem WRC2-st tippkategooriasse tõusta – vastupidi on minu arvates raskem,» avaldas Mikkelsen.