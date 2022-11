Soome ralliekspert: Kui Toyota tahab kindlustada MM-tiitlid, võtavad nad tiimi Tänaku

Kui esmalt tuli neljapäeva õhtul uudis, et Lappi on väidetavalt löönud Hyundaiga käed, siis veidi aega hiljem selgus, et seda on ilmselt teinud ka Breen. Ketomaa kinnitas, et vähemalt Lappi puhul vastavad jutud tõele ja Breeni puhul ei tuleks see talle üllatuseks.

«Ma olen oma allikatest kuulnud, et Breen on väga rahulolematu sisekliimaga ja kuidas meeskonnas asjad on toiminud. Ma ei tea, kas see on tingitud Breenist või tiimist,» vahendas Ketomaa sõnu MTV Urheilu.

Tänaku üheks sihtkohaks on pakutud just M-Sporti ning Breeni lahkumine võiks Ketomaa sõnul sellele käigule viidata. Samas on räägitud ka sellest, et Tänak naaseb Toyotasse.

«Toyota spekulatsioon ei lõppe siin, see hoogustub veelgi. Muidugi kõlab segaselt, et [Kalle] Rovanperä, [Sebastien] Ogier ja Tänak sõidaksid samas tiimis,» rääkis Ketomaa.

Endine rallisõitja on veendunud, et eestlane poolikut hooaega ei teeks. Ta kas võitleks MM-tiitli nimel või ei sõidaks üldse.

«Nagu ma olen alati öelnud, kui Toyota juhatus tahab kindlustada MM-tiitlid, siis nad võtavad endale sõitma Tänaku, Rovanperä ja Ogier’. Siis ei ole teistel praktikas enam võimalust,» lisas ta.