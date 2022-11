Legendaarne ralliauto naaseb uues kuues MM-sarja

«Ma olen väga elevil rallikrossi MM-sarja naasmise üle. Viimasest korrast on juba aasta möödas. Üks asi on kindel. Meie Lancia Delta Evo-e RX paistab kindlasti teiste autode seast silma,» sõnas Chicherit.

«Ma soovin tiimi õnnitleda suurepärase töö eest, mis nad üheksa kuu jooksul on teinud. Mul pole kahtlusi, et see auto jätab inimestele võimsa mulje. Muidugi vajame aega, et auto konkurentsivõimeliseks teha,» lisas ta.