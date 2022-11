Millised olid juute solvanud NBA-staari teo tagajärjed?

Jutt käib dokumentaalfilmist «Hebrews to Negroes – Wake Up Black America». Neljapäevase pressikonverentsi lõpetas Irvingu koduklubi Brooklyn Netsi kommunikatsiooniosakonna esindaja pärast kuut minutit. Veidi hiljem teatas Nets, et määras Irvingule viiemängulise võistluskeelu ning selle aja jooksul mängija palka ei saa.

Mida Irving siis rääkis? Ta ei kiitnud filmi, kuid polnud ka selge sõnaga antisemitismi vastu. «Ma ei tahtnud [oma postitusega] kellelegi haiget teha. Mina ei teinud seda dokumentaalfilmi,» alustas Irving. Ta möönis, et märkis, et filmis on asju, mis pole tõesed. Peale selle küsis ta ajakirjanikelt, kas nood on kursis mustanahaliste inimeste ajalooga USAs.