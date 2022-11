FOTOD ⟩ Tantsusaates debüteerinud Ragnar Klavan andis lubaduse: kui võidame, jätkan jalgpallurikarjääriga

«Näen fantastilist potentsiaali. Loomulikult on vaja teha järeleaitamistunde, aga potentsiaal on täiesti olemas,» kommenteeris esitust kohtunik Jüri Nael.

Martin Parmas lisas: «Selline pingevaba esitus, see mulle meeldib. Ei tohi tunduda eriline pingitud. Feeling oli olemas.»

«Väga tubli oli!» kiitis Tänav partnerit. «Mulle meeldis Martini kommentaar. Ütlesin Rakule ka, et lihtsalt naudi ja ole sina ise.»

Natuke räägiti ka jalgpallist. Eda-Ines Etti uuris: kumb on parem treener, kas Liverpooli loots Jürgen Klopp või Tänav?

«Kvaliteet on sama. Ainuke erinevus on, et Kerttu ei karju ega sõima minu peale rämedas saksa keeles,» muigas Klavan.