NBA valitsev meister tegi negatiivset ajalugu: hakkame põrgust välja ronima

Viimati jäädi 105:114 alla New Orleans Pelicansile. Seega on Warriors tänavu võõral väljakul kaotanud kõik kuus mängu. Nõnda halvasti pole NBA ajaloos hooaega alustanud ainuski valitsev meister.

Tiimi üks liidreid Klay Thompson sõnas, et «nüüd hakatakse põrgust välja ronima». «Peame asja tõsisemalt võtma. Eelmisel aastal läks meil väga hästi, kuid see on minevik. Tuleb sisse lükata järgmine käik ja mängida meistrile väärilist korvpalli,» lisas ta.